Sono dieci i volontari che il comune di Buddusò ha deciso di avviare al Servizio civile universale.

Tre saranno destinati alla biblioteca comunale, altrettanti al centro di aggregazione sociale, due all’ufficio informagiovani e altrettanti alla protezione civile.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, prevedono la certificazione delle competenze e un percorso di tutoraggio. Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 444,30 euro e l'attestato di fine servizio.

Potranno partecipare i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non compiuti.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite personal computer, tablet e smartphone all’indirizzo https:///domandaonline.serviziocivile.it

Le domande scadono il 10 febbraio alle 14.

«Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede», fa sapere l’assessora alla Sanità e ai Servizi sociali, Francesca Spanu.

© Riproduzione riservata