Il comune di Buddusò, amministrato dal sindaco Massimo Satta, ha annunciato l'avvio del progetto Danzabilità. Il progetto innovativo va ad aggiungersi alle attività ricreative e socializzanti offerte gratuitamente dal Comune al Centro di aggregazione sociale.

Il progetto vuole favorire lo sviluppo funzionale della persona e lo scambio affettivo ed emozionale attraverso esperienze di espressione libera, di aggiustamento, di percezione corporea e di ascolto di sé.

L’iniziativa, rivolta a ragazze e ragazzi over 13 anni e adulti, si svolgerà tutti i mercoledì dalle 16 alle 17 nel centro di aggregazione sociale di via Segni.

Le attività riguardano esperienze di psicomotricità funzionale in gruppo, danza e canto.

Intanto, con l’approvazione della finanziaria regionale arrivano a Buddusò 500mila euro. Nel dettaglio, 100mila euro serviranno per la manutenzione della viabilità comunale, 200mila euro per la viabilità pedonale extra-comunale, 100mila euro per la viabilità rurale e altri 100mila euro per la realizzazione dell’archivio comunale.

«Con questo nuovo finanziamento – ha dichiarato il primo cittadino – che si aggiunge a quello ottenuto lo scorso anno di 390mila euro grazie all’onorevole Giovanni Satta, alcuni lavori sono già in corso di esecuzione, cercheremo di migliorare ancora il nostro paese e renderlo più fruibile, accogliente e moderno».

