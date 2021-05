Avevano deciso di organizzare una “festa di primavera” a casa di un amico, portandosi spuntini da mangiare e spinelli da fumare.

Ma nell’abitazione, nel centro di Berchidda, sono intervenuti i carabinieri e tutti quanti sono finiti nei guai.

Si tratta di 13 ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 20 anni. Nel corso del controllo i militari hanno trovato uno spinello e 80 grammi di marijuana.

Quindi hanno proceduto a un ulteriore accertamento nell’abitazione di uno dei giovani, trovando il padre in possesso di altri 8 grammi di marijuana e di munizioni per pistole e fucili detenute illegalmente.

Alla fine sono scattati i provvedimenti: tutti i giovani presenti alla festa sono stati sanzionati per violazione delle restrizioni anti-Covid, due segnalati alla Prefettura come assuntori di droga e il ragazzo trovato in possesso della marijuana, 17enne, denunciato alla Procura dei Minori, così come è stato denunciato suo padre.

Droga e munizioni sono stati sequestrati.

Episodio analogo ad Aggius, dove i carabinieri hanno sanzionato 9 giovani che si erano ritrovati in una casa di campagna, nonostante le restrizioni anti-contagio.

