Tutto ciò che c’è da sapere del bando “Resto al Sud”, il programma che finanzia fino al 75% delle spese per l’avvio di nuove imprese o attività libero-professionali, nei settori dell’artigianato, turismo, commercio, servizi, industria e cultura, si potrà apprendere, domani giovedì 8 maggio a Palau, alle ore 16:30, presso il Centro Documentazione del Territorio, in via Nazionale 109.

Il bando è particolarmente indicato – scrivono gli organizzatori - per disoccupati, inoccupati e titolari di partita IVA inattiva o aperta da meno di 12 mesi.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale di Palau – Settore Socio-Culturale, in collaborazione con ASPAL, il Centro per l’Impiego di Olbia, Studio e Progetto 2 Impresa Sociale e il Servizio Informativo InformaPalau, è rivolta a giovani e adulti dai 18 ai 55 anni residenti, o intenzionati a trasferirsi, nelle regioni del Sud Italia, inclusa la Sardegna. Un’iniziativa che, nelle intenzioni, mira a incentivare lo sviluppo economico locale e contrastare lo spopolamento delle aree meridionali, offrendo un’alternativa a chi desidera costruire il proprio futuro sul territorio. Il bando sostiene l’autoimprenditorialità nel Mezzogiorno con contributi a fondo perduto e prestiti a tasso zero.

