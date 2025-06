«Abbiamo bisogno di un’autorità politica che governi il Parco nazionale che oggi purtroppo, ad oggi, non c’è»; a dichiararlo è stato questa mattina il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, sollecitato ad intervenire dal consigliere d’opposizione, Stefano Cossu, che gli ha chiesto notizie in merito all’ente, da 2 anni senza presidente e consiglio direttivo e da febbraio senza neanche più commissario.

Parco nazionale che versa in una condizione piuttosto critica, in quest’estate appena cominciata, con una pressione antropica a terra e a mare che già da questi giorni si mostra rilevante e che andrà sempre più ad aumentare nel corso della buona stagione, e con un bilancio ancora da approvare. Cosa quest’ultima che blocca di fatto l’attività dell’ente salvo quelle di ordinaria amministrazione ed in itinere dal bilancio precedente.

«Le interlocuzioni ci sono - ha detto il sindaco, evidentemente riferendosi al Ministero dell’Ambiente -. Abbiamo bisogno di un confronto politico con un presidente o commissario, per la tutela dell’ambiente, dei cittadini e dei nostri operatori».

All’inizio dell’anno il sindaco di Porto Torres e quello di La Maddalena avevano inviato una lettera al ministro dell’ambiente sollecitandolo a nominare gli organi direttivi del parco; qualche settimana dopo il primo era stato ascoltato con la nomina di un commissario; il secondo tuttora no.

