Si sblocca il travagliato iter della strada Abbasanta-Buddusò-Olbia.

La Provincia di Sassari ha pubblicato il bando per la progettazione ed esecuzione dei lavori del collegamento alla Statale 389, “tratto Alà dei Sardi-bivio Padru quarto lotto, secondo stralcio funzionale”.

L’importo complessivo è di quasi 11 milioni di euro, tutti fondi stanziati dalla Regione. La Provincia di Sassari e diversi Comuni (di Gallura e Monte Acuto) hanno ottenuto questo importante risultato dopo mesi di pressing.

L’aggiudicazione è prevista per gennaio, mentre il cantiere potrebbe essere aperto in aprile.

Il sub commissario della Zona omogenea di Olbia Tempio, Pietro Carzedda, commenta: «La realizzazione della Abbasanta-Buddusò-Olbia è un progetto di collegamento vitale e strategico per Gallura e Monte Acuto, dopo tanti ostacoli inizia a vedere la fine. L’intervento è stato reso possibile grazie al lavoro svolto con la Regione ed in particolare con i consiglieri e assessori regionali del territorio, con la collaborazione dei sindaci delle comunità interessate. La fase progettuale e tutti gli adempimenti sono stati eseguiti dall’ingegnere Pasquale Russo e dal tecnico Gianni Polo, dell’Area tecnica della Zona Omogenea di Olbia-Tempio».

