Cinquantacinque anni di impegno, solidarietà e amore per il dono. Avis La Maddalena ha celebrato domenica scorsa, 5 ottobre, il suo importante anniversario insieme all’Amministrazione Comunale, alla Marina Militare, alla Guardia Costiera, all’Avis Regionale e alle Sezioni comunali e provinciali della Gallura, di Fonni e di Sassari. Una giornata di festa e di emozione, arricchita dal ricordo degli ex presidenti e da un commosso omaggio a Dario Annunziata, indimenticato presidente scomparso nel 2023, il cui esempio continua a ispirare i volontari.

Durante la cerimonia sono stati premiati i donatori più assidui e presentata una pubblicazione, ideata da Pasquale e Clara Annunziata, che racconta la storia dell’associazione dal 1970 a oggi.

A sorpresa è arrivata anche la telefonata in diretta del presidente nazionale di Avis, Oscar Bianchi, a testimoniare la vicinanza dell’intera rete associativa.

«Un traguardo importante, frutto di impegno e amore per il dono», ha dichiarato Roberta Zedde, presidente di Avis Provinciale Gallura, che ha consegnato una targa ricordo alla sezione maddalenina.

Negli ultimi mesi Avis La Maddalena ha confermato la propria vitalità nell’Isola: nelle raccolte di settembre sono state donate ben 50 sacche di sangue, tra comunità civile e comunità militare. Un risultato che dimostra, ancora una volta, l’attivismo della sezione isolana nella sensibilizzazione e nell’organizzazione delle raccolte e come sull’isola siano forti sensibilità e sentimenti di solidarietà. Le prossime raccolte sono previste il 14 e il 23 ottobre.

© Riproduzione riservata