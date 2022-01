È di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto lungo la Statale 427, tra Arzachena e Sant’Antonio di Gallura.

Al chilometro 24, per circostanze da accertare, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, che ha colpito il guard-rail nella corsia opposta a quella di marcia, finendo fuori strada.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, assieme ai carabinieri e al personale del 118.

La squadra del 115 ha provveduto a estrarre il ferito in sicurezza dall’abitacolo, affidandolo poi a un’ambulanza per il trasporto in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Poi sono scattati accertamenti e rilievi e la bonifica della carreggiata.

