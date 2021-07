Pauroso incidente ad Arzachena, lungo la strada comunale 1 per Luogosanto, dove - per cause da accertare – una Ford Fiesta è andata a scontrarsi contro un tir in transito.

Nell’urto la vettura è rimasta pesantemente danneggiata nella parte anteriore, mentre il conducente è rimasto ferito solo in maniera leggera. Conseguenze lievi anche per il passeggero con cui viaggiava.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, gli agenti della polizia locale e anche il personale del 118.

I due feriti sono stati così soccorsi e trasportati per accertamenti all’ospedale di Olbia.

Gli uomini del 115 si sono occupati della messa in sicurezza delle sede stradale, mentre i vigili hanno effettuato i rilievi utili a chiarire la dinamica e le responsabilità dell'accaduto.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata