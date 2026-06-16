È stata completata la squadra della Direzione Aziendale della Asl Gallura. Il direttore generale, Antonio Irione, ha nominato Roberto Passaro (Direttore Sanitario f.f.) e Luisa Fenu (Direttrice dei Servizi Socio-Sanitari). Confermato Michele Baffigo alla guida della Direzione Amministrativa.

Per Baffigo si tratta di una riconferma nel ruolo già ricoperto nella passata gestione. Il nuovo direttore sanitario f.f. Roberto Passaro ha precedenti esperienze nelle Aziende Sanitarie di Pisa, Aosta, Genova e Biella. È dal 2021 Direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione della Asl Gallura presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Luisa Fenu, dal canto suo, in azienda dal 1998, è direttrice della Struttura Complessa Professioni Sanitarie. In tale servizio ha sviluppato competenze in ambito sanitario e socio-sanitario.

«Le nuove figure individuate – ha affermato il direttore generale, Antonio Irione - sono già pienamente integrate nella Asl Gallura e con la loro esperienza daranno un contributo importante per raggiungere gli obiettivi aziendali e trovare soluzioni ideali per i nostri assistiti e per il personale».

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