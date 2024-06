L’elenco è piuttosto lungo e spazia per quest’estate dalle manifestazioni di intrattenimento a quelle sportive a quelle culturali. Come lo scorso anno è stato messo in piedi dall’Amministrazione comunale, il Calendario Unico degli eventi che abbraccia l’arco temporale da giugno a settembre.

Per quanto riguarda l’intrattenimento gli appuntamenti sono i seguenti: Mogol racconta Mogol il 16 giugno, alle 21, in piazza Risorgimento; la Festa di San Giovanni Battista a Cannigione dal 21 al 24 giugno; I Fuochi di Ferragosto dal 14 al 15 agosto a Baja Sardinia e Cannigione; la decima edizione di Estate in Fiore dal 6 all’8 settembre; la Festa patronale di Arzachena dal 12 al 15 settembre; le Notti Bianche a Cannigione.

Tra le novità c’è MoMe - mostra mercato dell’antiquariato, alto artigianato, tecnologia ed enogastronomia ogni giovedì nel centro storico, dalle 19 alle 24, e il Festival Risate Sonore per l’ultimo tour di Benito Urgu insieme a Pino e gli anticorpi e Giuseppe Masia il 20 agosto, alle 21:30, in piazza Risorgimento.

Per quanto riguarda le manifestazioni sportive ci saranno: i talk show con Alessandro Alciato il 3 luglio e il 29 luglio, alle 21:30, per la rassegna Lo Sport si racconta; la terza edizione dell’Italia Polo Challenge Porto Cervo, che prende il via con il corteo a cavallo delle squadre e una festa in piazza Risorgimento il 17 luglio, alle 19; il Mediterranean Beach Kata, manifestazione internazionale di karate il 19 e 20 settembre a Cannigione, il Rally Terra Sarda dal 2 al 4 ottobre.

Non è dimenticata quest’estate la cultura il cui cartellone prevede: le sagre dei piatti principe della tradizione culinaria arzachenese, La Suppa Cuata, il 13 luglio e Li Chjusoni il 1° agosto, accompagnate da spettacoli folcloristici nel centro storico; i recital di Sergio Muniz il 9 luglio e di Michele Placido il 5 nel teatro naturale del nuraghe Albucciu dietro la regia del Festival Bernardo De Muro; la 6° edizione della rassegna letteraria Liberamente sopra le righe; la rassegna Cartoline Sonore per la prima volta ad Arzachena, e i consueti appuntamenti con i festival internazionali Time in Jazz il 10 agosto e Aspettando Isole che Parlano con un concerto alla tomba dei giganti di Coddu Ecchju sabato 31 agosto.

