Il territorio di Arzachena-Costa Smeralda ha una estensione territoriale di quasi 230 Kmq e 88 Km di fascia costiera. Un territorio abitato da circa 14mila residenti, che si moltiplicano, in maniera considerevole, durante l’estate. Ha dunque necessità della presenza adeguata dei presidi di sicurezza da parte delle Forze dello Stato, della Regione e comunali. Come ha necessità di un sistema di controllo e monitoraggio per mezzo di telecamere.

«Allo stato attuale ad Arzachena ci sono 72 telecamere» ha affermato, durante i lavori dell’ultimo consiglio comunale, del 14 marzo, Salvatore Mendula, delegato alla viabilità e alla polizia municipale. Di queste però, «soltanto 4 consentono una lettura OCR ovvero che legge le targhe delle auto. Quindi c’è necessità di aggiornare questi sistemi ormai obsoleti e adeguare le telecamere esistenti». C’è da aggiungere che di quelle esistenti non sembra che tutti siano perfettamente funzionanti. «Il 31 di questo mese abbiamo in programma, insieme al nuovo comandante della Polizia municipale, un incontro con la società che gestisce queste telecamere e con l’Unione dei Comuni, per capire come intervenire». Accade infatti che una parte delle telecamere siano del Comune e da questo gestite ed altre siano state installate appunto dall’Unione. «L’idea», prosegue il delegato Mendula «è quella di prendere in capo al Comune di Arzachena tutte le telecamere dislocate nel territorio, quelle gestite dall’Unione dei Comuni e quelle del Comune, e di affidare la gestione del tutto ad una società, con un’unica stazione di visualizzazione e registrazione». L’importanza di avere questi presidi in numero sufficiente e funzionanti, non riguarda soltanto l’ordine pubblico e il controllo stradale ma anche quello relativo all’abbandono di rifiuti; e delegato Mendola fa riferimento ad un fatto «accaduto recentemente, di un furgoncino che ha scaricato dell’Eternit, andando via. Il fatto è stato rilevato da una telecamera ma nonostante la zoomata non è stato possibile rilevarne la targa». Proprio in quel Consiglio comunale è stato aggiornato alle nuove normative nazionali ed europee, il Regolamento comunale per la videosorveglianza e registrazione di immagini.

