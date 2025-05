Era stato gravemente danneggiato dai vandali, e in varie occasioni, un gioco installato nel Parco XVIII Novembre.

La novità, per i bambini di Arzachena e per quelli che vi giungono come turisti, è la recentissima installazione di un nuovo gioco al Parco XVIII Novembre, un nuovo attrezzo multifunzionale con percorso di arrampicata; un gioco/percorso, che consente di eseguire sequenze di movimenti che aiutano i bimbi a sviluppare le attitudini motorie.

«Attraversare una trave, spiega l’Amministrazione comunale - avanzare su elementi instabili, arrampicarsi, strisciare e appendersi, sono esercizi che contribuiscono a sviluppare la coordinazione nei movimenti: un buon modo per trascorrere il tempo libero al parco divertendosi».

A provvedere all’installazione, su iniziativa del delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, è stato l’Ufficio Ambiente comunale, per un investimento di 24 mila euro, fondi utilizzati, tanto per la rimozione e lo smaltimento del vecchio gioco, quanto per l’acquisto e l’installazione del nuovo, da parte di una ditta specializzata. La raccomandazione a tutti, dell’Amministrazione comunale, «per evitare spreco di risorse economiche e garantire il decoro urbano e la sicurezza dei fruitori» è quella del «rispetto dei beni pubblici, inclusi i giochi dei parchi che sono destinati esclusivamente all’uso da parte dei bambini».

