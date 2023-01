Con 329.000 euro provenienti dalla Regione, l’Amministrazione comunale aprirà un cantiere Lavoras nel quale, per 6 mesi, saranno assunte 28 persone. Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito dell’ASP (Agenzia per le politiche attive del territorio).

«Abbiamo incluso nel progetto varie figure professionali, tra operai e addetti agli uffici, per dare un’opportunità a persone con formazione ed esperienze maturati in diversi ambiti, di presentare la domanda», ha dichiarato la delegata per le politiche del lavoro, Daniela Desogus. «Grazie al cantiere possiamo garantire maggiore decoro al territorio in vista dell’afflusso di visitatori in primavera e in estate».

I 28 addetti saranno impegnati in interventi relativi alla valorizzazione di beni culturali e siti archeologici, tutela, conservazione e manutenzione degli accessi e delle zone verdi circostanti.

