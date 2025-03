Per la prima volta la presentazione delle d omande, riguardanti i progetti per celebrare il territorio per il calendario eventi 2025, da spalmare da giugno a ottobre, avverrà esclusivamente on line, tramite il nuovo servizio attivato sul sito www.comune.arzachena.ss.it. Si dovrà trattare di spettacoli, cultura, folclore ed enogastronomia nel centro come nei borghi. Con un accordo tra gli assessorati allo Sport e Spettacolo (Nicoletta Orecchioni), al Turismo e al Commercio (Claudia Giagoni), alle Attività Produttive (Stefania Fresu) e alla Cultura (Giovanni Carta), l’Amministrazione Comunale si prepara ad offrire un’ulteriore forte motivazione ai viaggiatori italiani e stranieri per scegliere la destinazione Arzachena come meta delle prossime vacanze. Tra gli appuntamenti che l’Amministrazione vuole riproporre per l’estate 2025 c’è la MOME - Mostra Mercato Arzachena, la manifestazione fieristica dell'artigianato, della creatività manuale e intellettuale che tanto interesse ha suscitato lo scorso anno nel centro storico. In dettaglio, i progetti dovranno individuare: eventi enogastronomici finalizzati alla promozione del territorio e la valorizzazione delle tradizioni locali; spettacoli volti a incentivare la fruizione di rappresentazioni dal vivo da parte di nuovi target di pubblico; eventi con protagoniste le tradizioni folkloristiche sarde con partecipazione anche di realtà nazionali ed internazionali; eventi finalizzati alla crescita del sistema culturale locale e alla creazione di reti artistiche. «Invitiamo associazioni, aziende, fondazioni, soggetti privati a presentare i progetti entro il 14 aprile prossimo. Le proposte migliori, capaci di veicolare adeguatamente l’immagine di Arzachena in campo regionale e nazionale, riceveranno i contributi pubblici e saranno inserite nel calendario ufficiale», scrivono i 4 assessori».

