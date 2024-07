Secondo quanto riferisce l'Amministrazione comunale, in merito all'accesso “responsabile” (su prenotazione) alla spiaggia Le Piscine, a Cannigione, nei primi 7 giorni di test (dal 15 luglio al 21 luglio) «la totalità dei sondaggi online si dichiara d’accordo con il fatto che l’iniziativa è necessaria per preservare l’ambiente naturale».

Sono state 250 le prenotazioni ricevute per 750 persone; di queste hanno effettuato il check-in 114 prenotazioni per un totale di 360 persone entrate effettivamente in spiaggia. Nel mese di luglio 2023, invece, hanno avuto accesso alle Piscine, in media, 1.848 persone a settimana.

«Monitoriamo quotidianamente i commenti dei cittadini e le fasi operative condotte dalla società Ge.se.co.- spiega Claudia Giagoni, assessora al Turismo e al Commercio - in modo da correggere il tiro dove possibile, pur mantenendo saldo l’obiettivo unico di tutelare la nostra risorsa più preziosa: l’ambiente. Intanto, per quest’anno abbiamo scelto di estendere la gratuità anche ai turisti».

L'assessore Alessandro Malu precisa poi che al termine del periodo di “accesso responsabile” (31 agosto), l'andamento dei flussi e le criticità gestionali riscontrate «ci aiuteranno a mettere a punto il sistema per il 2025, quando estenderemo l’iniziativa ad altri arenili particolarmente colpiti dal fenomeno dell’overtourism e dell’erosione costiera. Entrambe le problematiche sono dibattute su scala internazionale, nessuna destinazione è esclusa, quindi è doveroso attivarsi fin da subito, ma in modo efficace».

