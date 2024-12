«C’è un totale disinteresse su questo problema da parte dell’Amministrazione comunale, state distruggendo un’eccellenza che era un orgoglio per il Comune di Arzachena!». È stato piuttosto duro, Fabio Fresi, consigliere d’opposizione, durante i lavori dell’ultimo Consiglio comunale, quando ha introdotto il delicato argomento della Casa di riposo per anziani.

Tema che ha determinato un polemico botta e risposta con l’assessore ai Servizi sociali Alessandro Careddu e con la segretaria generale, Barbara Pini. «Ci sono problematiche ben note da tempo, rappresentate dal sottoscritto in maniera circostanziata, all’Amministrazione comunale, all’assessore di riferimento, al sindaco e a tutti voi consiglieri» ha proseguito il consigliere Fresi. «Problematiche segnalate dai lavoratori, dai tanti parenti degli ospiti e dallo stesso sottoscritto con una Pec, sia alla segretaria che a tutti i consiglieri comunali».

Alle affermazioni del consigliere Fresi ha prima replicato l’assessore Alessandro Careddu, affermando che la struttura, allo stato attuale, sta operando a pieno regime con 40 ospiti. «Pertanto, non credo che sia così in declino. Per quanto riguarda i lavoratori che vanno via, a parte che non mi pare, comunque preciso che ad ogni segnalazione che viene fatta chiamiamo i responsabili della cooperativa. Ovviamente non abbiamo mai detto che va tutto bene. Ci sono cose che non vanno, cerchiamo di porvi rimedio, in particolare le assistenti sociali che seguono la struttura molto attentamente, come la dirigente, e stanno dentro dietro ad ogni segnalazione».

Chiamata in causa è poi intervenuta, Barbara Pini, «come segretario», ha detto, «ma anche come utente del servizio, avendo lì una persona a cui tengo molto». Questa Amministrazione, ha proseguito la segretaria generale, «è sempre stata super attenta alle esigenze della Casa di riposo di Arzachena e ai sui bisogni. Affermare che si sta distruggendo un’eccellenza è cosa molto grave; tutte queste querelle portano ad una atmosfera brutta per chi vive in quella struttura. In quella struttura gli anziani vivono bene, stanno bene, e questa è la cosa che interessa e deve interessare prima di ogni altra polemica».

