«Si può gestire così la sanità del secondo paese della Gallura e comune della Costa Smeralda?» Se lo chiede Rino Cudoni, capogruppo d’opposizione di “Piattaforma Arzachena”, commentando l’avviso, pubblicato questa mattina dall’Amministrazione comunale, su segnalazione della Asl Gallura, che da domani, «3 al 10 luglio 2024 il servizio di Guardia Medica di Arzachena resta scoperto a causa della carenza di medici». Pertanto, in caso di necessità, è consigliato «di chiamare subito il numero di emergenza 112 o di rivolgerti al Pronto soccorso di Olbia, almeno fino a quando non riceveremo ulteriori aggiornamenti dalla direzione della Azienda Sanitaria Locale gallurese, responsabile del servizio di Guardia medica». Solo qualche giorno fa Cudoni, aveva richiesto ad Arzachena la presenza della presidente della Giunta regionale, Alessandra Todde, per spiegare «che cosa vogliono fare sul comparto sanitario».

Il Consiglio comunale in quell’occasione aveva accolto la proposta e votato, all’unanimità, una serie richieste, alla Regione e alla Asl Gallura, finalizzate metter fine alle tante criticità della Asl Gallura e del Comune smeraldino in particolare. «Auspichiamo nella risoluzione più veloce da parte della ASL», è il commento dell’Amministrazione comunale all’assenza della guardia medica; «Il sindaco Roberto Ragnedda è sempre in contatto con la direzione sanitaria di Olbia per tentare di trovare soluzioni a queste criticità».

