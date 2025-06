Domenica scorsa 8 giugno ha avuto luogo il quinto appuntamento di AgendaBLU 2025, il calendario che riunisce azioni per la tutela dell’ambiente e la divulgazione di pratiche sostenibili condotte con associazioni, fondazioni, aziende e volontari, coordinato dall’Amministrazione comunale di Arzachena.

Oggetto d’intervento è stata la spiaggia di Tanca Manna dove, su iniziativa del gruppo Plastic Free per Arzachena, referente zonale del quale è Antonella Sotgiu, è stato raccolto parecchio materiale, dalla plastica ai metalli ad altri rifiuti.

«Un esempio di azioni concrete per il bene comunale», ha sottolineato l’amministrazione, invitando «ancora una volta i cittadini, residenti e turisti, privati e aziende, italiani e stranieri, a non abbandonare rifiuti per nessun motivo e a rivolgersi agli ecocentri autorizzati per conferire materiali, anziché gettarli in fiumi, stagni, lungo i cigli stradali o nel retro spiaggia. Il prezzo che paghiamo tutti in termini di danni all’ambiente e di decoro del territorio è troppo alto».

AgendaBLU è promossa dal delegato all’Ambiente, Michele Occhioni. Si proseguirà con altri 3 appuntamenti, il primo dei quali riguarda, durante l’estate, l’impegno della Fondazione One Ocean per la salvaguardia delle dune e del retro spiaggia con intervento al Grande Pevero Sabato 27 settembre, in contemporanea nazionale con il Sea & Rivers day, Plastic Free Onlus organizzerà un intervento di raccolta rifiuti nella foce del rio San Giovanni e nella spiaggia La Sciumara. Mentre ad ottobre, al porto di Cannigione, opereranno gli apneisti dell’associazione Passione Apnea, per il recupero di rifiuti abbandonati nei fondali della marina.

