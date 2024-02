È stato approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo, redatto dall’ing. Fabio Molinari, riguardante gli “Interventi di messa in sicurezza strada Monticanaglia – Mala Bucà e ripristino strutture danneggiate zona industriale”. L’importo previsto è di 540.000 euro.

Come si ricorderà, nel novembre del 2021, il territorio comunale di Arzachena, «era stato devastato da perturbazioni di vastissima portata e gravità, tanto che il maltempo ha causato ingenti danni: allagamenti diffusi, non solo nelle campagne ma anche nel centro abitato, con gravissimo nocumento alle attività produttive, agli edifici, alla viabilità pubblica ed in generale a tutto il patrimonio pubblico e privato; in particolare nella Zona Industriale di Arzachena è stato segnalato il cedimento di un muro di contenimento di una strada pubblica, al confine con un’area di pertinenza di un’attività produttiva».

L’area, è scritto nella delibera, «era stata recintata e messa in sicurezza, nelle more del reperimento delle somme necessarie al fine di effettuare gli interventi di ripristino del muro di contenimento». Nel contempo, «era pervenuta segnalazione del rinvenimento a margine della sede stradale della strada Comunale n° 46 Monticanaglia – Mala Bucà di alcune pietre di ampio volume, di recente collocazione ed apparentemente appartenenti al soprastante costone lapideo». Dopo il sopralluogo condotto da personale comunale con l’ausilio di un geologo, «è stata confermata la provenienza del materiale lapideo dal soprastante declivio, ampiamente fessurato e in fase iniziale di distacco dalla matrice rocciosa».

Al fine di garantire la piena sicurezza e fruibilità della strada, però, «risulta necessario realizzare idonea struttura per aumentare il livello di resilienza da rischio frana dell’area e il livello di sicurezza del sedime stradale della Strada Comunale 46».

