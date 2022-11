Un nuovo Centro congressi in una delle eccellenze del Comune di Arzachena: è stato inaugurato, alla presenza del sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, dell’amministratore delegato di Smeralda Holding Mario Ferraro e del dirigente scolastico Antonello Pannella, il nuovo centro Expo all’Istituto Professionale Alberghiero.

La nuova struttura, che ha ricevuto la benedizione del parroco di Arzachena Don Mauro Moretti, è situata all’esterno dell’edificio principale e garantirà lo svolgersi di eventi di grande rilevanza nei settori-chiave dell’Istituto quali la ristorazione e l’accoglienza.

«L’obiettivo che ci prefiggiamo è di arricchire il ruolo e la missione della nostra Scuola ospitando nel nuovo centro Expo convegni, incontri e seminari attinenti alle nobili culture dell’accoglienza e della ristorazione - spiega il dirigente scolastico Antonello Pannella. Mondi ricchi di Storia e saperi, sui quali si fonda l’esistenza dell’Istituto alberghiero e di un territorio a forte vocazione turistica: da oggi l’Expo è a disposizione e svolgerà un ruolo propositivo per consolidare conoscenze acquisite e favorirne di nuove».

L’Ipsar, che secondo il Centro Studi Eduscopio della Fondazione Giovanni Agnelli è nelle posizioni di apicali per quanto riguarda l’occupazione dei suoi neo-diplomati, ha da sempre avuto un rapporto molto stretto con i vertici della Costa Smeralda. Questo sodalizio ha permesso oggi la nascita del nuovo Centro che è costato in totale centomila euro, venti dei quali messi a disposizione dalla Smeralda Holding. Così l’Ad Mario Ferraro: «Oggi Arzachena e la Costa Smeralda sono delle realtà nel mondo del turismo di élite considerati leader a livello mondiale, noi come Smeralda Holding vogliamo tenere viva la collaborazione tra pubblico e privato».

Ricca di significato è stata la presenza del direttore dell’hotel Cervo Marco Gaggioli che proprio dai banchi dell’Istituto Alberghiero di Arzachena, intorno agli anni Ottanta, ha posto le basi per una brillante carriera. L’istituto, infatti, ha permesso a tanti ex alunni Ipsar di ricoprire oggi ruoli manageriali nei più rinomati hotel italiani ed esteri.

Il sindaco di Arzachena, nel rinnovare il sostegno all’Istituto, afferma: «L’Ipsar è un’eccellenza, patrimonio non solo di Arzachena ma di tutto il territorio sardo. Sono passati gli anni in cui l’Istituto veniva sminuito; ad oggi chi si iscrive in questa struttura sa che andrà subito a trovare lavoro ed entrerà in un mondo di eccellenze. Avere nuovi spazi idonei incentiva i ragazzi a crescere e sono sicuro che L’Ipsar Costa Smeralda continuerà a formare studenti qualificati che, nel corso degli anni, hanno fatto da ambasciatori della Sardegna nel mondo».

