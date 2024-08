Il Comune di Arzachena e E–Distribuzione hanno inaugurato due nuove opere di street art nelle località di Abbiadori e La Conia, con opere su cabine elettriche rispettivamente di Giorgio Casu e Fabio Petani. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di rinnovare gli spazi cittadini e veicolare messaggi di utilità sociale grazie a strumenti non convenzionali.

«Il filo conduttore sviluppato dagli street artist coordinati da Giorgio Casu è la reinterpretazione di fiori e piante della Gallura», dichiara Valentina Geromino, delegata alla Cultura. «È un rimando alla memoria della nostra terra che porta anche nei borghi il tema già proposto sull’installazione della scalinata di Santa Lucia, così da creare un collegamento ideologico in tutto il territorio arzachenese. Allo stesso tempo, vogliamo lanciare un messaggio di sensibilizzazione volto alla ricerca della bellezza e del contatto con la natura e, quindi, al suo rispetto».

Dal canto suo, Andrea Pibia, responsabile dell’Unità Territoriale di Sassari dell’Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione, ha affermato essere «orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di queste suggestive opere. Le cabine elettriche sono importanti snodi per la distribuzione di energia, oggetto di continua innovazione tecnologica per fornire un servizio elettrico sempre migliore, reinventate come spazi artistici e integrate sempre più con l'ambiente».

