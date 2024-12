Un fine settimana solo con l’imbarazzo della scelta, ad Arzachena, con eventi nel centro storico e nei borghi, a cominciare da oggi venerdì 13 Dicembre, con “Si accendono le luci di Santa Lucia illuminando l’attesa del Natale”, manifestazione che si svilupperà tra Piazza Risorgimento e il Belvedere della chiesa di Santa Lucia, dalle ore 16:30 alle 20:00. Più precisamente il programma prevede alle 16:30 l’apertura dell’Officina degli Elfi e la creazione delle lanterne luminose in onore di Santa Lucia. Alle ore 17:30 la partenza per la chiesa di Santa Lucia, posta in cima alla gradinata, accompagnati da trampolieri e figuranti e lì la deposizione delle lanterne e benedizione del parroco don Mauro Moretti. A quel punto sarà celebrata la Messa (ore 18:00). Dalle ore 19:00, intrattenimento e momento conviviale con la possibilità di acquistare e gustare: pasta col sugo di carne, frittelle, vin brulé, birra, spritz e bevande. L'evento è promosso dal Comune di Arzachena con l'organizzazione di Enjoy Communication. Collaborano anche il comitato Festa Patronale Arzachena-Fidali 1985/2000, il comitato spontaneo della Festa di Santa Lucia, il gruppo Folk Santa Maria d'Arzachena. Domani sabato e domenica, al mattino, preparazione dei biscotti di Natale mentre nel pomeriggio giochi e merenda con Babbo Natale. Sempre domani sabato 14 dicembre, a Porto Cervo, è in programma alle 17:00 l’apertura del Mercatini di Natale; alle 17:30 ci sarà il Circus Maccus, con trampolieri e giocolieri mentre alle 18:00 un Live Music con D’Amico Band. Dalla 19:00 Cena ai Mercatini di Natale. A Baja Sardinia invece, sempre domani sabato 14 dicembre, per Natale nei Borghi, è in programma l’accensione del Presepe Monumentale seguito da intrattenimento, dalle 15:00 alle 19:00. Domenica 15 dicembre, a Cannigione, dalle 12:00 alle 20:00 in via Nazionale, ci sarà il “Christmas Day Cannigione”, con mercatino, enogastronomia, musica e spettacoli.

