Lo ha affermato con orgoglio, Luigi Chessa, direttore di Promocamera Sassari: «In tutte le attività che promuoviamo insieme al Comune di Arzachena, in particolare la formazione e l’assistenza alle imprese, l’80% dei professionisti è locale, sardo. Si tratta di persone con grande professionalità e grande esperienza, nazionale ed internazionale, che mettono la loro competenza a disposizione del territorio».

Nei giorni scorsi i due enti hanno organizzato un incontro stampa per fare il punto sulla collaborazione iniziata alla fine del 2023, che ha visto, nel Comune della Costa Smeralda, la predisposizione di 7 i percorsi formativi progettati, dei quali 4 attivati, ai quali hanno partecipato 92 persone: Assistenza tecnica la creazione di impresa, con 32 iscritti; Project management, con 21 frequentanti; l’evoluzione del RUP, con 18 iscritti; il controllo di gestione nelle PMI, con 21 corsisti.

«Molto spesso ci si rivolge a società nazionali», ha proseguito il direttore Chessa, «i nostri professionisti sardi non sono solo di livello nazionale ma internazionale e quindi noi abbiamo il piacere di coinvolgerli in questo percorso, perché danno un valore aggiunto; lavorando per le imprese per il territorio della propria Regione di appartenenza, lo fanno non solo per un aspetto economico ma anche di ‘restituzione’ al proprio territorio. Questo non vuol dire che non avvaliamo anche di altre professionalità», ha proseguito Chessa, «ma non siamo ultimi a nessuno, abbiamo eccellenze anche dal punto di vista professionale che a noi piace valorizzare; questa è la nostra filosofia. Queste persone devono essere profeti nella loro patria perché sono un patrimonio di tutti e vanno messe in condizioni di lavorare e di offrire la loro professionalità».

