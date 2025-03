Anche il borgo di Cannigione, è oggetto d’attenzione da parte dal Comune, nell’ambito degli interventi previsti dal Piano di decoro urbano che si sta realizzando ed in via di realizzazione nel centro della cittadina e nei diversi borghi, anche in vista della stagione turistica, il cui inizio coincide con la Pasqua.

Lo scorso dicembre nuove piante e fiori avevano rinnovato il bastione di Santa Lucia, nel centro storico, e gli ingressi delle chiese; è di questi giorni invece «l’anticipo di Primavera» nel centro di Cannigione dove, in piazza Magellano, è terminato l’intervento di piantumazione arbusti e prato con realizzazione di una scacchiera, «che vuol essere un omaggio - scrive l’Amministrazione comunale - ai cittadini e, in particolare, un riconoscimento per Arzachess. Da 10 anni l’associazione porta una competizione internazionale di scacchi a Cannigione e il nome del nostro paese sul podio di importanti campionati nel resto di Italia e in Europa».

La decima edizione del Festival degli scacchi città di Arzachena è in programma dal 17 al 21 aprile, a Cannigione, con base logistica al villaggio Isuledda. Gli interventi, per questa fase del piano di decoro urbano (Santa Lucia + piazza Magellano, a Cannigione), promossi dal delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, hanno un valore di 53mila euro.

© Riproduzione riservata