Durante i lavori dell’ultimo Consiglio comunale del 14 marzo scorso, l’assessore all’Urbanistica e vicesindaco di Arzachena, Alessandro Malu, aveva annunciato che il PUC, approvato a maggioranza il 9 agosto scorso, per il quale, secondo le disposizioni di legge, sono pervenute le osservazioni dei cittadini, l’avrebbe riportato in aula nella successiva seduta. Nel frattempo, lo stesso assessore Malu, informa che “che sta procedendo alla revisione e adeguamento del Piano Urbanistico Comunale in seguito all’istruttoria delle osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione successivo all’adozione della Delibera del Consiglio Comunale, e che, mercoledì 26 marzo, avrà luogo un incontro, per tecnici e professionisti. presso l’aula consiliare in P.zza Segni, in occasione della quale verranno esposte le modifiche e integrazioni apportate al Regolamento Edilizio e Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale. All’incontro, oltre all’assessore-vicesindaco, interverrà anche il sindaco Roberto Ragnedda. Come si ricorderà l’approvazione di agosto ha scatenato numerose polemiche, sia dentro il Consiglio comunale che fuori. E sono diversi gli incontri organizzati per dibattere ed approfondire la questione, sia nell’aula consiliare che fuori.

