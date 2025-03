Non era, ieri, la Giornata Nazionale degli Alberi, che si celebra in tutta Italia il 21 novembre, ma a maggior ragione assume rilevanza l’iniziativa di piantumazione di 50 piccoli alberi nell’area verde della casa di riposo Demuro e Geromino. A provvedervi sono stati i bambini della classe 5E della Scuola Primaria di Arzachena con i loro insegnanti, supportati in questo dal Lyons Club Arzachena Costa Smeralda, dalla Direzione generale Forestas di Olbia - Tempio, dagli addetti della municipalizzata Geseco e dal Comune.

L’iniziativa, si è svolta nell’ambito dei progetti scolastici “Vita attiva e “Conosco il mio paese” ed è stata promossa dal presidente del Lyons Club Arzachena, Giampaolo Angius, e dal delegato alla Pubblica Istruzione e all’Ambiente, Michele Occhioni.

Al di là della piantumazione per la quale sarà bene che poi si provveda ad una regolare innaffiatura, particolarmente durante il periodo estivo, per un buon esito dell’attecchimento e della crescita degli alberi, l’iniziativa ha un valore altamente educativo e pedagogico nel senso della sensibilizzazione dei bambini, dal punto di vista ecologico e ambientale, in tempi nei quali si sta prendendo maggiormente coscienza, per il nostro ecosistema, del ruolo essenziale dei boschi e del verde urbano.

