Saranno le tradizioni religiose, la musica, gli appuntamenti culturali e le iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio a caratterizzare il calendario degli eventi estivi 2026 di Arzachena. Il programma predisposto dall'amministrazione comunale coinvolge il centro cittadino e i borghi, proponendo una serie di appuntamenti che accompagneranno residenti e visitatori lungo tutto questo mese di giugno, per proseguire poi fino a settembre.

Ad aprire il calendario, giovedì scorso è stata “Arzachena Experience”, trekking urbano nel centro storico. L'iniziativa verrà riproposta il 18 giugno con lo stesso format dedicato alla scoperta del patrimonio storico e culturale cittadino. Tra gli appuntamenti più sentiti figurano le feste patronali. Sabato 13 giugno il borgo di Baja Sardinia ha resso omaggio a Sant'Antonio, mentre dal 24 al 27 giugno Cannigione celebrerà San Giovanni Battista con un programma di eventi religiosi e momenti di aggregazione.

La musica e lo spettacolo animeranno la seconda metà del mese. Venerdì 19 giugno Piazza Risorgimento ospiterà la “Notte Caraibica”, tra danze, musica e sapori dei Caraibi. Il giorno successivo, alle 21, nella piazza San Giovanni Battista di Cannigione, spazio al reading letterario musicale “La festa maledetta”, con la partecipazione dell'autrice Veronica Demuro. Domenica 21 giugno, sempre in Piazza Risorgimento, andrà in scena il concerto “Armonie in crescendo”, seguito il 22 giugno dall'esibizione della Mi La Band. Dal 21 al 27 giugno lo stadio Biagio Pirina ospiterà inoltre la ventiquattresima edizione del Camp Arzachena Porto Cervo, appuntamento consolidato dedicato ai giovani sportivi.

Il 26 giugno il Parco Riva Azzurra di Cannigione farà da cornice allo spettacolo di danza “Cafè Muller”. Gli ultimi giorni del mese vedranno poi protagonista il centro di Arzachena con “Radici in piazza”, in programma il 29 giugno tra musica, arte ed esposizioni, e con “Se i gradini potessero parlare”, iniziativa prevista il 30 giugno nella scalinata di Santa Lucia.

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