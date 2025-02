Due importanti incontri per adolescenti e genitori sono stati organizzati ad Arzachena, dalla Cooperativa Sociale La Rosa di Gerico, nell'ambito del progetto #comemenessunomai. Entrambi nella Sala Nexus, in Piazza Risorgimento, il primo alle 18:15 del 21 febbraio sarà dedicato a tutti i giovani di Arzachena. L’incontro offrirà l'opportunità ai ragazzi di esprimere le proprie necessità – scrivono gli organizzatori - riflessioni e bisogni riguardo alla loro vita nel nostro territorio. Sarà inoltre un’occasione per creare una consulta giovanile, un gruppo di giovani che avrà la funzione di proporre e co-progettare insieme all'Amministrazione Comunale e alle realtà culturali, sociali e di volontariato del territorio.

Il secondo incontro sarà invece dedicato a genitori, insegnanti e operatori sociali che si occupano di infanzia e adolescenza, e si terrà sabato 22 febbraio alle ore 17:30 sempre presso la Sala Nexus. Il focus di questo incontro sarà il rapporto degli adolescenti con la morte, un tema delicato e complesso. L’incontro offrirà uno spazio di riflessione e discussione su come ascoltare e supportare i ragazzi che pongono domande difficili o che vivono esperienze dolorose legate alla morte.

«Il progetto #comemenessunomai - dichiara l’assessore ai Servizi Sociali, Alessandro Careddu - rappresenta un'opportunità fondamentale per il nostro territorio, non solo per offrire ai giovani spazi di aggregazione, ma anche per stimolare la loro partecipazione attiva nella vita comunitaria. Grazie al nostro finanziamento, siamo riusciti a sostenere un'iniziativa che cerca di favorire il benessere e la crescita dei ragazzi di Arzachena, promuovendo anche momenti di riflessione su tematiche importanti come la morte e il dialogo tra generazioni».

© Riproduzione riservata