«Investire nelle competenze legate alle nostre risorse naturali è strategico per creare nuovi sbocchi professionali», inizia così Daniela Desogus, delegata alle Politiche del Lavoro, presentando i nuovi corsi subacquei gratuiti organizzati dal Comune per i giovani di Arzachena di età compresa tra i 16 e i 21 anni. «Questi corsi non sono solo un’esperienza formativa, ma rappresentano una reale opportunità per i cittadini di Arzachena di diversificare il proprio curriculum a costo zero grazie all’impiego di fondi comunali. Acquisire un brevetto subacqueo internazionale costituisce un valore aggiunto fondamentale per chiunque desideri lavorare nella nautica, nei centri diving o nei servizi turistici del nostro territorio».

I corsi formativi sono legati all’economia del mare e rappresentano un’offerta formativa sviluppata in collaborazione con il team Orso Diving. L'obiettivo è fornire a 10 allievi residenti gli strumenti concreti per accrescere la propria professionalità e acquisire nuove competenze spendibili nel mercato del lavoro balneare, diportistico e turistico. La partecipazione è gratuita, ma sarà richiesta una cauzione al momento dell’iscrizione, che verrà trattenuta nel caso in cui il corso non venga portato a termine. L’offerta si articola in due percorsi, con lezioni pratiche nella baia di Punta Battistoni: il «Basic Diver» (un’introduzione di 3 ore fino a un massimo di 12 metri di profondità) e il corso completo «Open Water Diver» (4 sessioni di circa 3 ore ciascuna fino a un massimo di 18 metri di profondità). Al termine verrà rilasciato un brevetto internazionale. Tutti i corsi includono l’attrezzatura, le uscite in gommone e il kit didattico digitale.

I dettagli sulle date di avvio e sulle modalità di iscrizione sono disponibili nel bando ufficiale pubblicato sul sito del Comune di Arzachena. Le domande possono essere presentate fino alle ore 13:00 del 30 giugno prossimo

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