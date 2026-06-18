Il posizionamento di cordoli in gomma e dissuasori è una delle misure adottate e realizzate dall’Ufficio Manutenzioni del Comune di Arzachena a Cannigione per tutelare il tratto pedonale di via Sicilia, particolarmente importante in vista dell’intensificarsi del traffico estivo. L’intervento protegge l’area pedonale preesistente dal passaggio e dalla sosta abusivi.

Prossimamente, via Sicilia e via Elba saranno interessate da un più ampio intervento di rifacimento dei marciapiedi. I lavori saranno eseguiti nel rispetto delle normative volte a garantire la massima accessibilità e prevedranno il progressivo abbattimento delle storiche barriere architettoniche.

Il tutto rientra in una serie di interventi finalizzati a garantire l’incolumità dei cittadini, anche in risposta alle numerose segnalazioni di mancato rispetto del Codice della strada pervenute agli uffici comunali. L’Amministrazione comunale, sempre a tutela della sicurezza dei cittadini, ricorda inoltre che è in vigore il limite di 30 km/h in via Nazionale, che sarà presto esteso al resto del borgo, e il limite di 50 km/h in via Sicilia, in via Monti Corru e lungo l’intera strada panoramica comunale che collega La Conia a Palau.

«Questi limiti sono fondamentali per garantire la sicurezza in prossimità dei numerosi accessi alle spiagge, delle strisce pedonali, delle fermate dell’autobus e degli ingressi alle strutture ricettive e alle abitazioni».

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