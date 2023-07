Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, firmerà a breve un presente Protocollo d’Intesa (lo schema è stato approvato dalla Giunta) con l'associazione Plastic Free, organizzazione di volontariato onlus, «con l’obiettivo di creare un canale di comunicazione diretto tra le parti per semplificare i passaggi burocratici necessari, da un lato, allo sviluppo dell’associazione e delle attività di volontariato sul territorio, e dall’altro, al miglioramento della città dal punto di vista ambientale propedeutico anche al percorso verso il riconoscimento come Comune Plastic Free».

L'associazione si occupa di informare e sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica attraverso campagne di comunicazione specifiche ed azioni concrete sul territorio. A titolo gratuito, secondo un proprio calendario, Plastic Free propone sul territorio attività quali: Appuntamenti di pulizie ambientali per la rimozione dalla natura di plastica e rifiuti non pericolosi; Appuntamenti di sensibilizzazione ambientale nelle scuole e nelle università; Sensibilizzazione online geolocalizzata sul territorio attraverso i social network; Informazione e sensibilizzazione attraverso stand; Attività di salvaguardia del territorio attraverso segnalazioni di abbandoni illeciti di rifiuti.

Dal canto suo il Comune di Arzachena si impegna a: garantire la rimozione dei sacchi al termine di una pulizia ambientale e/o passeggiata ecologica attraverso l’intervento dell’azienda locale di raccolta rifiuti; prestare maggiore attenzione e priorità alle segnalazioni di abbandono illeciti di rifiuti fatte dai referenti locali di Plastic Free; autorizzare l’eventuale occupazione gratuita di suolo pubblico non in dimora fissa e per periodi limitati ad occasioni pubbliche, per l’installazione di uno stand per sensibilizzare i cittadini. Il Comune inoltre darà proprio patrocinio gratuito alle attività dell'associazione. Il Potocollo d’intesa avrà durata 4 anni, a decorrere dalla data di stipula.

