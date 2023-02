Ciclovia tra Arzachena centro e Cannigione, con area di sosta attrezzata; riqualificazione del Palazzo Columbano, acquistato tempo fa. Il Comune ha pubblicato 2 avvisi per la presentazione di idee progettuali. L’iniziativa è curata dall’Ufficio Patrimonio - PNRR e Politiche Europee e dall’Ufficio Lavori Pubblici ed è finanziata con 75 mila euro.

«Grazie ai fondi di progettazione, l’Ente pubblico può dotarsi anticipatamente di strumenti per avviare la realizzazione di nuovi interventi nel momento in cui si rendono disponibili finanziamenti europei, ministeriali o regionali destinati alla realizzazione di opere», afferma Massimo Azzena, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni.

Cristina Usai, vicesindaca e assessora alle Finanze e Patrimonio, precisa come l’Amministrazione comunale abbia individuato «la riqualificazione di Palazzo Columbano e la creazione di una nuova pista ciclopedonale come iniziative che sposano meglio il nostro programma e sono in linea con il piano nazionale. Contiamo su un’ampia partecipazione di professionisti. Il premio riconosciuto al primo classificato del concorso per la ciclovia è di circa 26 mila euro, quello per la riqualificazione del palazzetto storico è di circa 11 mila euro. I restanti fondi saranno assegnati agli altri partecipanti».

