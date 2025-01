Il Comune di Arzachena ha annunciato l’ingresso del nuovo dirigente del Comando di Polizia Locale, Davide Ullasci, che assumerà ufficialmente l’incarico a partire da lunedì 20 gennaio prossimo.

Ullasci vanta un’esperienza pluriennale nel settore della Polizia Locale, avendo ricoperto il ruolo di vice comandante del Comune di Cagliari ed avendo assunto, successivamente, l’incarico di comandante della Polizia Locale di Iglesias.

«Accolgo con grande entusiasmo questa nuova opportunità professionale in una comunità prestigiosa come quella di Arzachena che rappresenta per me un’importante sfida professionale», sono le prime dichiarazioni. «Intendo mettere a disposizione tutta la mia esperienza per rafforzare la sicurezza del territorio, migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere una collaborazione sempre più stretta tra la Polizia Locale e la cittadinanza».

«La nomina di Ullasci rafforza ulteriormente il nostro impegno verso una gestione sicura e sostenibile del territorio, dopo l’assunzione di un nuovo ufficiale nel mese di ottobre», ha dichiarato il sindaco Roberto Ragnedda. «Il suo bagaglio di competenze, maturato in due realtà significative come Cagliari e Iglesias, sarà determinante per affrontare le sfide di un comune come il nostro, dove sicurezza e turismo richiedono un equilibrio attento e costante».

© Riproduzione riservata