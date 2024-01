I carabinieri della stazione di Loiri – Porto San Paolo, unitamente alla sezione Radiomobile, sono intervenuti a Olbia dopo la segnalazione al numero di emergenza 112 da parte di una donna vittima di uno stalker.

Un 55enne di Monti che aveva già ricevuto un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Ieri sera, dopo aver superato il cancello esterno dell’abitazione della vittima, le ha intimato di aprire il portone. Allertati, i militari lo hanno intercettato poco distante dalla casa.

Attivata la procedura di “codice rosso”, di concerto con l’autorità giudiziaria di Tempio Pausania, il 55enne è stato tratto in arresto per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento. Dopo aver ricevuto cure mediche in ospedale per le lesioni che si era provocato da solo, violando il domicilio, è stato poi posto ai domiciliari.

(Unioneonline/D)

