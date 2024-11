Anche l’istituto Falcone e Borsellino" di Palau e il Liceo Scientifico Mossa di Arzachena hanno aderito all’iniziativa nazionale, #ioleggoperché 2024, di educazione e promozione della lettura; una partnership tra scuole e librerie, per promuovere la lettura e dare una mano alle scuole a far nascere o rinascere le proprie biblioteche. L'iniziativa è rivolta a tutti e tutti possono andare in una delle librerie indicate e acquistare un libro che verrà poi donato alla scuola. Ha avuto inizio sabato scorso, 9 novembre, e proseguirà fino a domenica 17. I due istituti, di Palau ed Arzachena, sono “gemellati” con: Libreria Roggero - Santa Teresa Gallura; La Libreria dell'Isola – Arzachena; Giunti al Punto – Olbia; Per Filo e per Segno – Olbia. In cosa consiste l’iniziativa? Nel recarsi in una di queste librerie aderenti e scegliere un libro da donare alle scuole. L’auspicio è che, ogni libro donato, arricchendo la biblioteca scolastica possa contribuire a far crescere una nuova generazione di lettori appassionati! Al termine della raccolta, gli Editori aderenti doneranno oltre 100.000 libri, che verranno riparti tra le Scuole che avranno fatto regolare richiesta del contributo tramite il portale. I libri donati degli Editori verranno suddivisi in modo che all’interno di ogni ordine scolastico tutte le scuole ricevano il medesimo numero di libri, e il numero di libri destinato a ciascun ordine scolastico potrà essere diverso. L’iniziativa è organizzata dall'Associazione Italiana Editori ed ha il sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.



