Lezioni di primo soccorso in aula, succede a Tempio Pausania nelle ultime classi della scuola secondaria di primo grado.

L’Istituto comprensivo ha aderito a un progetto regionale e per i ragazzi più grandi delle Scuole medie è stata una esperienza importante. Istruttori qualificati del Training School Sea Scout di Oristano hanno tenuto le lezioni in classe. In realtà si è trattato di vere e proprie prove pratiche che il personale del centro di formazione (certificato) di Oristano ha coordinato con gli studenti.

Alla fine dei corsi i formatori hanno rilasciato, agli allievi risultati idonei, gli attestati di partecipazione e le certificazioni.

