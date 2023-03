Si chiama “Via del Comune” a Santa Teresa Gallura la strada che non esiste, fittizia, ma che convenzionalmente viene indicata in quanto necessaria per l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora.

La decisione è stata recentemente assunta dalla Giunta comunale la quale ha stabilito appunto «di provvedere, per l'iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora che abbiano i requisiti previsti dalle norme, all’istituzione di un’area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente da riportare nella seguente denominazione: Via del Comune».

Le persone che non hanno dimora abituale nel Comune di Santa Teresa Gallura - senza fissa dimora - per avere l'iscrizione all’Ufficio Anagrafe devono infatti eleggere un «domicilio reale» mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all'Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio.

Nella fisicamente inesistente “Via del Comune” verranno iscritti e certificati sia le persone senza tetto sia, appunto, i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultino domiciliati nel Comune.



