"Santa Teresa Inclusiva: Un Giorno di Sport per Tutti" è l’evento, organizzato per domani 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, pensato per promuovere l'inclusione attraverso lo sport e il coinvolgimento attivo della comunità teresina.

L'obiettivo principale - scrivono gli organizzatori ossia il Comune in collaborazione con la ASD E-agle Association - è creare un'atmosfera di accoglienza, apertura e partecipazione, consentendo a persone di diverse abilità di partecipare e godersi un pomeriggio di attività sportive, divertenti ed inclusive.

Si svolgerà presso l'Academy Parco Fitness Italia, nel porto turistico, dalle ore 14:30 alle 17:30. Questo il programma: Calisthenics e autismo: La Calistenia nello "spettro autistico" per migliorare la qualità di vita a livello fisico e psicologico - dimostrazione e coinvolgimento pubblico - Carmine Consalvi - Tecnico Chinesiologo della E-agle Association - ideatore del progetto Superabile Project. L‘esperienza superabile project - Calistenia e disabilità; esibizione e formazione per i volontari delle associazioni locali - Francesco Di Gennaro Tecnico Chinesiologo della E-agle Association - ideatore del progetto Superabile Project. Street work out - Carlo Figus - Scarxlus: Tecnico della E-agle Association Esibizione e giochi di calistenia per i bambini, insieme a Carlo Figus, atleta sardo classificato tra i primi 6 atleti al mondo, nei campionati mondiali di calisthenics del 2023. Sport e divertimento, con i Tecnici Sportivi della E-agle Association.

L'evento, che ha visto l’interessamento Settore Servizi Socio Sanitari, assessore Samanta Coppi, e Settore Sport e Turismo, assessore Fabrizio Scolafurru, mira a «promuovere la consapevolezza sull'inclusione e abbattere le barriere fisiche e sociali che possono impedire, alle persone con disabilità, di partecipare attivamente alla vita sportiva e sociale della comunità. Inoltre, favorisce l'interazione tra persone di diverse abilità, promuovendo l'empatia e la comprensione».

