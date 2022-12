Il sogno di un asilo a Padru sta per diventare realtà. Grazie ad un finanziamento di 800mila euro provenienti dai fondi del Pnrr, il comune del Monteacuto potrà realizzare una nuova struttura dedicata ai bambini di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni.

«Un risultato che ha messo Padru al primo posto della graduatoria regionale, grazie anche – ha sottolineato il sindaco Antonello Idini durante l’ultimo consiglio comunale – alla dedizione dell’ufficio tecnico che ha curato la parte progettuale e che segue l’imminente affidamento dei lavori. Il progetto – ha ribadito il primo cittadino – prevede la nuova opera all’interno dell’attuale Scuola Materna, integrando l’offerta educativa. Si tratta di un concreto aiuto alle famiglie, anche perché una struttura di questo tipo non è presente né a Padru né nei comuni limitrofi. Tale realizzazione consentirà, inoltre, di ristrutturare e riqualificare gli attuali spazi della scuola materna, rendendola più ampia e funzionale alle nuove esigenze».

Il micronido è solo uno tra gli interventi che l’amministrazione intende portare avanti nell’imminente futuro, puntando verso la creazione di nuovi e più efficienti servizi per la comunità. «Provo una grande soddisfazione – ha dichiarato il sindaco Idini – nel vedere realizzarsi ciò che l’amministrazione in carica da appena due anni sta riuscendo a mettere in opera, frutto di un’attenta pratica di ascolto del cittadino, finalizzata al miglioramento della qualità della vita e dell’abitare il paese».

Nel futuro di Padru ci sono nuovi e importanti progetti che potranno essere portati avanti grazie a una considerevole variazione di bilancio, pari a 1 milione e 300mila euro, che ha incrementato la dotazione finanziaria fino alla cifra di 16 milioni. Una somma mai raggiunta da quando il Comune si è reso autonomo nel 1996.

