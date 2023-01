L’Amministrazione comunale di La Maddalena vuole iniziare per tempo, ovvero già dal prossimo 21 marzo, a ripulire i litorali delle due isole maggiori in vista della stagione turistica. A tal fine sta ricorrendo ad un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse per procedere poi all’affidamento del “Servizio di pulizia litorali isole Maddalena e Caprera e servizio di gestione passerelle per accessibilità e fruizione spiagge”.

Si tratta complessivamente di 20 spiagge, 15 delle quali nell’isola di Maddalena e di 5 in quella di Caprera; sono invece una decina quelle munite di passerelle. L’importo complessivo dell’appalto ammonterà a quasi 50.000 euro per un lavoro che dovrà iniziare il prossimo 21 marzo e proseguire fino al 15 ottobre, per un totale di 209 giorni. Il servizio, che consisterà nella rimozione dei rifiuti presenti sulle spiagge, sia ciottolose che sabbiose, sulle scogliere piatte, tra la vegetazione retrostante i litorali e lungo i camminamenti costieri sarà così articolato: dal 21 marzo al 3 aprile l’impresa dovrà garantire la rimozione di tutti i rifiuti depositati lungo i litorali dalle mareggiate invernali e intrappolati tra la vegetazione retrostante e/o abbandonati. Dal 4 aprile al 31 maggio dovrà essere garantito un minimo di tre interventi settimanali in ciascun sito e la completa pulizia delle aree maggiormente degradate, e non completamente ripulite nella prima fase. Dal 4 aprile al 15 aprile si dovrà garantire il posizionamento delle passerelle e la verifica quotidiana della corretta aderenza. Dal 1° giugno al 15 ottobre, infine, l’impresa dovrà garantire: interventi quotidiani (festivi compresi) in ciascuno dei siti; pulizia, manutenzione e verifica quotidiana della corretta aderenza delle passerelle al piano della spiaggia.

