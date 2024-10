Dal 9 al 13 ottobre, si svolgerà a La Maddalena, ad Abbatoggia-Abbatoggia Village, l'Abba Fest, evento culturale dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico e ambientale dei fondali marini, luoghi oltre che di bellezza, di rilevanza sia naturalistica che storica. Il nome del festival, informa chi organizza, è ispirato al termine sardo per “acqua” (abba) e al nome del promontorio di Abbatoggia che ospita la manifestazione. Saranno due le sezioni. La prima dedicata all'archeologia, che offrirà ai partecipanti la possibilità di esplorare siti subacquei d’interesse archeologico, situati nelle cale del Parco Nazionale dell’arcipelago di La Maddalena.

A guidare i partecipanti saranno gli archeologi Rubens D'Oriano, precedentemente funzionario della Soprintendenza di Sassari e Nuoro; Francesco M.P. Carrera, funzionario archeologo della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo; Gabriella Gasperetti, responsabile area patrimonio archeologico della Soprintendenza di Sassari e Nuoro; Alessandra Carrieri, funzionaria restauratrice conservatrice del Centro di restauro e conservazione di beni culturali della Soprintendenza di Sassari e Nuoro; Antonio Chessa, del Centro di restauro e conservazione di beni culturali della Soprintendenza di Sassari e Nuoro; Alessandro Porqueddu, archeologo professionista. I partecipanti potranno partecipare ad immersioni guidate e lezioni in aula. La sezione fotografia, coordinata da Settimio & Anna Cipriani e Claudio Sisto, permetterà ai partecipanti di migliorare le proprie competenze attraverso sessioni pratiche in acqua e successivi workshop in aula. Le fotografie scattate durante le immersioni saranno analizzate e commentate dai fotografi, con i migliori scatti selezionati per la pubblicazione su Mondo Sommerso. Per informazioni www.abbafest.it.

