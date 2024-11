Si terrà domani pomeriggio al museo archeologico di Olbia la cerimonia di commemorazione per Antonio Sircana, 44 anni, medico ortopedico in servizio all’ospedale di Olbia e Roberto Bazzoni, 37 anni, tecnico ortopedico e titolare di un'azienda di presidi sanitari e ortopedici, morti 25 anni fa in un incidente aereo in Kosovo. Il 12 novembre del 1999 erano a bordo di un Atr 42 noleggiato dal Programma alimentare dell’Onu, insieme ad altre 22 persone, che precipitò dieci chilometri a nord di Pristina. I due volontari della Caritas gallurese si occupavano in particolare di protesi ortopediche per feriti – molto spesso bambini – che avevano perso gli arti a causa delle mine anti uomo.

Roberto Bazzoni (a sinistra, foto Archivio L'Unione Sarda) e Antonio Sircana (a destra, foto Antonio Satta)

La cerimonia, promossa dal Comune e dalla Caritas, si aprirà alle 15 con i saluti del sindaco Settimo Nizzi e prevede diversi interventi e testimonianze, tra queste quello del vescovo monsignor Roberto Fornaciari, della delegata della Caritas nazionale Laura Stopponi, di familiari e amici dei due volontari, di chi visse quei tragici momenti.

Alle 16.30 sono previste le premiazioni per la borsa di studio Caritas e alle 18 la messa nella basilica di San Simplicio.

