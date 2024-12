Natale col freddo, in Sardegna. E minime in lieve risalita a Santo Stefano. In compenso, cielo terso o poco nuvoloso.

Queste le previsioni per i giorni di festa nell’Isola, secondo i meteorologi dell’Arpas.

Mercoledì 25 dicembre si attende cielo generalmente poco nuvoloso, con possibili gelate mattutine nelle zone interne. Le temperature: minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento. A Cagliari si potrebbe arrivare fino a 6 gradi nelle ore più fredde, ma molte località delle zone interne potrebbero andare sotto zero. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Rinforzi lungo le coste orientali e i crinali.

L’indomani, giovedì 26 dicembre ancora poche nuvole e minime in leggero aumento. mentre le massime saranno stazionarie o in lieve calo. Il vento tenderà a girare da nord-est.

