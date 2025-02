Beni mobili e immobili (anche in Sardegna) per un valore superiore ai 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza - su disposizione della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano al termine di verifiche economico-patrimoniali coordinate dal pm della Dda Paolo Storari ed eseguiti - a un imprenditore della provincia di Monza e Brianza, già condannato per trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta e con precedenti per illeciti penali-tributari e abusivismo finanziario.

Gli accertamenti del nucleo di polizia economico-finanziario delle Fiamme Gialle hanno rilevato una "sensibile sproporzione" tra i redditi dichiarati dall'imprenditore, il suo tenore di vita e un patrimonio ritenuto dal valore assolutamente incompatibile rispetto alle proprie disponibilità.

Rilevato anche un forte indebitamento erariale. Tra i beni sequestrati risultano esserci nove immobili tra Lombardia e Sardegna, tra cui una villa, automobili, rapporti bancari e una cassetta di sicurezza. Sequestrata anche una società immobiliare con sede a Milano e le quote di partecipazione in due società di capitali.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata