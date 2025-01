«Elon Musk è un genio, un grande, un visionario» che con i satelliti di Starlink «potrebbe aiutare a connettere le parti più remote della Sardegna».

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini durante una diretta Facebook, rispondendo alla domanda di un follower. Per il vicepremier, il patron di Tesla e X «stando lavoro a migliaia di persone» e con i suoi satelliti «penso che possa fare il bene non solo degli Stati Uniti ma anche del nostro Paese», visto che i dispositivi «possono aiutare connettere tante città italiane che ora non ce l'hanno». Tra queste anche «le zone appenniniche o la splendida terra di Sardegna».

L’elogio a Musk arriva dopo che la presidente del Consiglio, in un’intervista al Corriere, ha definito l’imprenditore sudafricano «una grande personalità del nostro tempo, un innovatore straordinario e che ha sempre lo sguardo rivolto al futuro».

(Unioneonline/v.f.)

