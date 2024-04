«La ventottesima edizione di Monumenti aperti, che debutterà il 4 maggio, si annuncia come la più ricca di tutte in termini di partecipazione di comuni, volontari e associazioni per la diffusione diffusa, su base volontaria, del nostro patrimonio culturale», sottolinea Massimiliano Messina, presidente dell’associazione Imago Mundi OdV, che coordina a livello regionale e nazionale il progetto. Sono 78 i comuni che aderiscono quest’anno alla manifestazione. Le amministrazioni locali renderanno disponibili oltre 800 monumenti affidati alla gestione e al racconto di quasi 20.000 tra studenti, in netta prevalenza, e volontari.

Si inizia il 4 maggio con Nurachi, Porto Torres, Quartu Sant’Elena, Samassi, San Gavino Monreale, Sassari e Sant’Antioco. Si prosegue nel weekend successivo, quello dell’11 e 12 maggio, con 13 comuni: Arzachena, Carbonia, Decimoputzu, Dorgali, Escalaplano, Iglesias, Lunamatrona e Sanluri (entrambe solo domenica 12), Oristano, San Sperate, Sestu, Villacidro e Villaputzu. Il 18 e 19 maggio Alghero, Chiaramonti, Ittiri, Nuxis, Ossi, Ovodda (solo domenica 19), Pabillonis, Ploaghe, Serramanna, Simala e Triei. Particolarmente “affollato” il fine settimana del 25 e 26 maggio con ben 21 comuni: Arbus, Bosa, Cuglieri, Gavoi, Gonnosfanadiga, Guspini, Monteleone Rocca Doria, Olbia, Pula, Sardara, Sarroch, Settimo San Pietro, Siddi, Sini, Terralba, Villasimius. Presenti anche cinque centri dell’Unione Dei Comuni Del Basso Campidano: Monastir, Nuraminis, Samatzai, Ussana e Villasor. La prima tranche dell’edizione 2024 si concluderà nel weekend dell’1 e 2 giugno, al quale parteciperanno Ardauli, Ballao, Carloforte, Elmas, Genuri, Neoneli, Padria, Segariu, Stintino, Teulada e Tuili.

Dopo la pausa estiva si riprende in autunno, a ottobre, con la città pugliese di Bitonto, sabato 12 e domenica 13, il weekend successivo, quello del 19 e 20 ottobre, vedrà invece Ferrara, in Emilia Romagna, e i comuni dell’Alta Gallura Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Trinità D’agultu e Vignola e Viddalba. Monumenti Aperti 2024 si conclude nei giorni 26 e 27 ottobre a Cagliari.

