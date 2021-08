Dodici incendi nella giornata di oggi in Sardegna, e in quattro si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei. Le operazioni sono state condotte dal Corpo forestale con le squadre a terra e con l’ausilio del sistema regionale antincendio.

Le emergenze sono scattate a Castiadas, località “Olia Speciosa”, a Oristano in località “Nuraghe Bamendola”, a Oschiri nella zona di “Monte Lughente” e a Villasor, in località “Pranu Is Frias”.

Distrutte decine di ettari di macchia mediterranea, eucalipteto, pascolo cespugliato e aree agricole.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata