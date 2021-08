Dieci incendi si sono registrati oggi in Sardegna. In 4 località il Corpo forestale è intervenuto non solo con le squadre di terra del sistema regionale ma anche con i mezzi aerei.

I roghi si sono sviluppati a Sini, in località “Olidoni”; a Luras, nella zona di “Monte Toveddu”; a Bono, in località “Su Padru” e anche nell’area di “Loddaeddu”.

In alcuni casi le operazioni di bonifica sono ancora in corso.

