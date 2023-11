Primo volo in solitaria per due giovani piloti della Royal Air Force inglese alla base di Decimomannu.

Lo ha annunciato la stessa Raf, in una nota, dove si legge: «I primi due piloti della Regia Aeronautica addestrati in Italia presso la International Flight Training School della base aerea di Decimomannu hanno raggiunto il traguardo del primo volo in solitaria sul T-346 Master. I due piloti si sono diplomati all'inizio di quest'anno al corso di addestramento di volo di base del Military Flying Training System e ora si stanno addestrando presso la base aerea sarda a seguito dell'accordo tecnico siglato con l'Aeronautica Militare all'inizio di quest'anno».

Saranno in totale 12 i piloti della RAF che si addestreranno nei prossimi tre anni in Sardegna, mentre i primi due piloti che in questi giorni hanno avuto il loro “battesimo del volo” completeranno il corso di formazione nel maggio 2024.

L’addestramento a Decimomannu, aggiungono i vertici dell’Aeronautica militare e della Raf, sarà «cruciale anche alla luce della preparazione delle due aeronautiche ai velivoli di sesta generazione.

Il generale Luca Goretti e il maresciallo capo dell'aeronautica inglese Sir Mike Wigston, spiega il sito The Aviationist, concordano infatti sulla necessità di «guardare avanti su come costruire un addestramento comune internazionale per essere pronti quando i jet di nuova generazione verranno consegnati nel 2035».

Al momento, oltre alla Raf, hanno già scelto l'IFTS di Decimomannu per la formazione dei nuovi piloti anche le aeronautiche militari di Canada, Germania, Austria, Arabia Saudita, Qatar, Singapore e Giappone.

